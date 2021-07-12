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Александр Романов призвал глав районов реагировать на запросы людей максимально оперативно

Новости
Александр Романов призвал глав районов реагировать на запросы людей максимально оперативно

Развитие сельских территорий обсудили на расширенном совещании, которое прошло по инициативе и под председательством спикера областной Думы в поселке Базарный Карабулак.

Участие в мероприятии приняли представители Базарно-Карабулакского, Новобурасского и Балтайского районов: главы районов и их заместители, депутаты райсобраний, руководители учреждений соцсферы, директора школ, учителя, медики и аграрии. Областную Думу также представлял депутат Вадим Рогожин (фракция «Единая Россия»).

Александр Романов (фракция «Единая Россия») напомнил, что в каждом населенном пункте должны быть условия для достойной жизни людей. «На создание таких условий сегодня выделяются средства и из областного, и из федерального бюджетов, в рамках различных программ и проектов. Много внимания этому вопросу уделяет спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, Губернатор области Валерий Радаев. Строятся дороги, тротуары, ремонтируются школы, дома культуры. Но на местах мы все еще сталкиваемся с тем, что аптека в селе не работает – нет фармацевта. Что в отремонтированном ФАПе некому принимать пациентов. Куда смотрят главы, районные депутаты? Именно вы должны в первую очередь реагировать на запросы людей, думать на перспективу», – обратился Романов к участникам встречи.

Спикер рассказал, что на днях посетил ФАПы и врачебные амбулатории Базарно-Карабулакского и Новобурасского районов. И везде – остро не хватает медицинских кадров. Укомплектованность врачами в Базарно-Карабулакской ЦРБ составляет 55%. Одному специалисту фактически приходится работать за двоих. Вакантны ставки врачей узких специализаций. Есть вопросы и по системе начисления зарплат: у медиков они иногда получаются ниже, чем у технических работников.

«Для решения кадрового вопроса существуют механизмы. Один из них – целевые направления. В этом году в вузах области вдвое увеличено число мест для целевиков. Но результаты работы районов в этом направлении невысокие. Между тем, именно главы, руководители больниц и директора школ должны быть заинтересованы в том, чтобы к ним приходили молодые специалисты. Такая же ситуация и по зарплатам: вникайте, изучайте вопрос и решайте. Это ваша прямая обязанность», – сказал Председатель областной Думы.

Романов сообщил, что сейчас готовится программа по развитию первичного звена здравоохранения трех районов. Она будет касаться в том числе материально-технического обеспечения медучреждений. Спикер призвал проанализировать ситуацию с оказанием медпомощи в каждом населенном пункте и довести информацию до регионального министерства здравоохранения. По его словам, недопустимо, чтобы в ФАПе принимали пациентов за ржавым столом, а фельдшеру негде было помыть руки.

Были подняты и вопросы благоустройства. Участники встречи отметили, что села сегодня меняются к лучшему, но остаются проблемные

моменты: изношенные коммуникации, проблемы с вывозом ТКО. Романов поручил главам районов брать на контроль эти вопросы и максимально оперативно решать их.

Также на встрече обсудили социальное, пенсионное обслуживание населения. Было отмечено, что от того, насколько качественно и оперативно решаются эти вопросы, нередко зависит благополучие граждан. Вадим Рогожин призвал усилить разъяснительную работу среди тех, кому положены те или иные выплаты.

«У сельских территорий – огромный потенциал для развития области, который необходимо реализовывать. Но для этого нужно повышать качество жизни на селе, реагировать на запросы людей. Тогда и у людей будет другое отношение к малой родине», – сказал Романов и предложил главам районов провести аналогичные встречи в каждом населенном пункте, чтобы обсудить озвученные вопросы с жителями.

В завершении мероприятия Александр Романов вручил Благодарственные письма сотрудникам местного отделения почты в честь профессионального праздника работников почтовой связи.