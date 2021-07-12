Александр Романов призвал глав районов реагировать на запросы людей максимально оперативно

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Участие в мероприятии приняли представители Базарно-Карабулакского, Новобурасского и Балтайского районов: главы районов и их заместители, депутаты райсобраний, руководители учреждений соцсферы, директора школ, учителя, медики и аграрии. Областную Думу также представлял депутат Вадим Рогожин (фракция «Единая Россия»).Александр Романов (фракция «Единая Россия») напомнил, что в каждом населенном пункте должны быть условия для достойной жизни людей. «На создание таких условий сегодня выделяются средства и из областного, и из федерального бюджетов, в рамках различных программ и проектов. Много внимания этому вопросу уделяет спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, Губернатор области Валерий Радаев. Строятся дороги, тротуары, ремонтируются школы, дома культуры. Но на местах мы все еще сталкиваемся с тем, что аптека в селе не работает – нет фармацевта. Что в отремонтированном ФАПе некому принимать пациентов. Куда смотрят главы, районные депутаты? Именно вы должны в первую очередь реагировать на запросы людей, думать на перспективу», – обратился Романов к участникам встречи.Спикер рассказал, что на днях посетил ФАПы и врачебные амбулатории Базарно-Карабулакского и Новобурасского районов. И везде – остро не хватает медицинских кадров. Укомплектованность врачами в Базарно-Карабулакской ЦРБ составляет 55%. Одному специалисту фактически приходится работать за двоих. Вакантны ставки врачей узких специализаций. Есть вопросы и по системе начисления зарплат: у медиков они иногда получаются ниже, чем у технических работников.«Для решения кадрового вопроса существуют механизмы. Один из них – целевые направления. В этом году в вузах области вдвое увеличено число мест для целевиков. Но результаты работы районов в этом направлении невысокие. Между тем, именно главы, руководители больниц и директора школ должны быть заинтересованы в том, чтобы к ним приходили молодые специалисты. Такая же ситуация и по зарплатам: вникайте, изучайте вопрос и решайте. Это ваша прямая обязанность», – сказал Председатель областной Думы.Романов сообщил, что сейчас готовится программа по развитию первичного звена здравоохранения трех районов. Она будет касаться в том числе материально-технического обеспечения медучреждений. Спикер призвал проанализировать ситуацию с оказанием медпомощи в каждом населенном пункте и довести информацию до регионального министерства здравоохранения. По его словам, недопустимо, чтобы в ФАПе принимали пациентов за ржавым столом, а фельдшеру негде было помыть руки.Были подняты и вопросы благоустройства. Участники встречи отметили, что села сегодня меняются к лучшему, но остаются проблемныемоменты: изношенные коммуникации, проблемы с вывозом ТКО. Романов поручил главам районов брать на контроль эти вопросы и максимально оперативно решать их.Также на встрече обсудили социальное, пенсионное обслуживание населения. Было отмечено, что от того, насколько качественно и оперативно решаются эти вопросы, нередко зависит благополучие граждан. Вадим Рогожин призвал усилить разъяснительную работу среди тех, кому положены те или иные выплаты.«У сельских территорий – огромный потенциал для развития области, который необходимо реализовывать. Но для этого нужно повышать качество жизни на селе, реагировать на запросы людей. Тогда и у людей будет другое отношение к малой родине», – сказал Романов и предложил главам районов провести аналогичные встречи в каждом населенном пункте, чтобы обсудить озвученные вопросы с жителями.В завершении мероприятия Александр Романов вручил Благодарственные письма сотрудникам местного отделения почты в честь профессионального праздника работников почтовой связи.