12 июля 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
13:38 | 12 июля
Исторический парк представляет новый историко-экономический квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!»
12:41 | 12 июля
Сказочный персонаж Горновица станет символом IV фестиваля «Палитра ремесел
11:47 | 12 июля
Александр Романов призвал глав районов реагировать на запросы людей максимально оперативно
10:55 | 12 июля
Саратовскими полицейскими пресечена продажа документов, связанных с вакцинацией от COVID-19
09:57 | 12 июля
Состоялась тестовая поездка нового рельсового автобуса РА3 «Орлан» в Саратовской области
09:00 | 12 июля
"СГАУ-Саратов" приступил к тренировкам
11:14 | 11 июля
Татьяна Загородняя: «Если в программу ЕР войдут предложения по поддержке семей с детьми, то она действительно станет народной»
10:16 | 10 июля
В модельной библиотеке села Генеральское чествовали многодетные семейные пары
19:18 | 09 июля
Сбер успешно борется с киберугрозами в своих дочерних банках
17:00 | 09 июля
Для Дома купца Н. С. Менькова установлены зоны охраны
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовскими полицейскими пресечена продажа документов, связанных с вакцинацией от COVID-19

Новости


Сотрудниками ГУ МВД России по Саратовской области проводится активная работа по выявлению и пресечению фактов продажи медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19.


Благодаря принятым мерам выявлен факт получения незаконного денежного вознаграждения в размере трех тысяч рублей должностным лицом медицинской организации за внесение сведений о сделанной прививке от COVID-19 в базу данных без фактического вакцинирования.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что просьбы о проведении фиктивной вакцинации медработнику поступали от неизвестного, представившегося жителем Московской области, посредством переписки в чате мессенджера.
Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из города Москва.
Подразделением дознания в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
В настоящее время расследование продолжается, полицейскими устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности, в том числе в пользу граждан из других регионов России.

ГУ МВД России по Саратовской области разъясняет: Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.

Помните, что поддельный сертификат, в отличие от реальной вакцинации, защитить от инфекции не сможет.

ГУ МВД России по Саратовской области просит сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону 02 (с мобильного - 102).
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код