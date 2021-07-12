Саратовскими полицейскими пресечена продажа документов, связанных с вакцинацией от COVID-19

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Благодаря принятым мерам выявлен факт получения незаконного денежного вознаграждения в размере трех тысяч рублей должностным лицом медицинской организации за внесение сведений о сделанной прививке от COVID-19 в базу данных без фактического вакцинирования.В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что просьбы о проведении фиктивной вакцинации медработнику поступали от неизвестного, представившегося жителем Московской области, посредством переписки в чате мессенджера.Противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из города Москва.Подразделением дознания в отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.В настоящее время расследование продолжается, полицейскими устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности, в том числе в пользу граждан из других регионов России.ГУ МВД России по Саратовской области разъясняет: Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.Помните, что поддельный сертификат, в отличие от реальной вакцинации, защитить от инфекции не сможет.ГУ МВД России по Саратовской области просит сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону 02 (с мобильного - 102).