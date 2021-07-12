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Состоялась тестовая поездка нового рельсового автобуса РА3 «Орлан» в Саратовской области

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10 июля в Саратовской области состоялась тестовая поездка нового рельсового автобуса серии РА3 «Орлан».

Он проследовал по маршруту Саратов – Балаково – Саратов.
Со станции Саратов-1 рельсовый автобус отправился в 10:10 и прибыл в Балаково в 13:25. В обратном направлении со станции Балаково «Орлан» отправился в 15:19 и вернулся в Саратов в 18:35.

Тестовая поездка прошла успешно: время в пути в одну сторону составило 3 часа 15 минут. Учитывая неблагоприятную эпидемическую обстановку в регионе, мероприятие проводилось с учётом актуальных рекомендаций Роспотребнадзора.

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Комфортабельный рельсовый автобус серии РАЗ предназначен для перевозки пассажиров на неэлектрифицированных участках железных дорог. За основу нового состава взята конструкция предыдущей модели (РА2), курсирующей на различных маршрутах в Саратовской области. В отличие от РА2, в пассажирском салоне РАЗ увеличена ширина прохода между сиденьями.

В новом подвижном составе созданы все условия для комфортабельной и безопасной перевозки пассажиров. В салоне рельсового автобуса установлены мягкие кресла, а также откидные столики. В головных вагонах есть биотуалеты, специализированные подъемники, а также места для пассажиров с ограничениями возможностями здоровья. Состав рельсового автобуса оборудован системами поддержания микроклимата, видеонаблюдения, пожарной безопасности и энергосберегающего освещения. В каждом вагоне функционируют информационные табло.
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