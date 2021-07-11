В модельной библиотеке села Генеральское чествовали многодетные семейные пары

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Сотрудники библиотеки познакомили гостей с историей праздника, рассказали об удивительном предании о любви Петра и Февронии. Участникам праздничной встречи, была представлена видеопрезентация с историей каждой семьи.В этот день принято поздравлять тех, кто прожил долгую жизнь вдвоем с любимым человеком. Сегодня именно такие люди были гостями библиотеки. Многодетная семья Колесовых восхищает своим отношением друг к другу и к окружающему миру. В этом году Губернатор Саратовской области встретился с семьей Колесовых и вручил Орден «Родительская слава» — это государственная награда Российской Федерации учреждена Указом Президента Российской Федерации и вручается гражданам Российской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. В семье 10 детей и 4 внука.Глава Красноярского муниципального образования Татьяна Федоровна Головко поздравила всех с праздником и вручила подарки.Подарили хорошее настроение музыкальные номера воспитанников Дома культуры и Детской школы искусств. В завершении праздничного мероприятия заведующий библиотекой Галина Брайт вручила супружеским парам на память о мероприятии медали с символом праздника. К этой дате была оформлена книжная выставка «Семья - любви великой царство».