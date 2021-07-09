Для Дома купца Н. С. Менькова установлены зоны охраны

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Здание находится по адресу: г. Вольск, улица Октябрьская, 110. Ранее проект зон охраны прошел историко-культурную экспертизу, общественное обсуждение, согласование управления по охране объектов культурного наследия, а затем лег в основу нормативно-правового документа.Постановлением Правительства для сохранения объекта в присущей ему исторической среде утверждена только охранная зона. При ее установлении учитывались места наилучшего восприятия и близлежащие участки видимости здания, сохранность и ценность застройки. В охранную зону объекта «Дом купца Н.С. Менькова» включена территория общего пользования (часть площади 10-летия Октября и улицы Октябрьской), часть территории городского квартала (в границах улиц Октябрьская, Революционная, Пугачева и Коммунистическая). Также включена территории самого памятника и выявленного объекта культурного наследия «Дом купца Левшина 2-я пол. Х1Хв.» (ул. Октябрьская, 108).Согласно постановлению в охранной зоне запрещено новое капитальное строительство, прокладка инженерных коммуникаций по фасадам зданий, установка вышек сотовой связи, баннеров, транспарантов, всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций. Нормативно-правовым актом разрешено устройство архитектурно-художественного освещения зданий, благоустройство.Отметим, что город Вольск является историческим поселениям федерального значения. На его территории действуют ограничения хозяйственной деятельности. В «Зоне исторического центра, подзоне главной городской композиционной оси и площади центрального ядра (ИЦ ГКОП)», в которой находится объект регионального значения, максимальная этажность для возводимых зданий не может превышать трех этажей. Такие меры являются достаточными и для обеспечения сохранности историко-градостроительной среды объекта «Дом купца Н.С. Менькова». В связи этим дополнительные зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности не устанавливались.