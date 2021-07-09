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Порядка двадцати тысячам саратовских семей назначена выплата на первого ребенка

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В настоящее время более 19 тысяч семей в Саратовской области получают выплаты на первого ребенка, из них 991 семья – на детей, рожденных в 2021 году. На данную выплату с начала года направлено 1 021 млн руб.

Данные выплаты назначаются в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Размер данной выплаты составляет 10191 руб. Право на эту меру поддержки имеют семьи, в которых доход не превышает на каждого члена семьи 21 230 руб. в месяц.

Напомним, что с 1 марта 2021 года возвращен заявительный порядок продления выплаты на первенцев. Обращаться за назначением выплаты жительницы региона могут в учреждения социальной поддержки населения, в МФЦ по месту постоянной прописки либо по месту фактического проживания или временной регистрации. Важным условием назначения данной меры социальной поддержки является наличие у заявительницы постоянной прописки на территории Российской Федерации.

«За более подробными консультациями по условиям оказания мер социальной поддержки семей при рождении детей следует обращаться в учреждения социальной защиты населения области», - пояснили в минтруда и соцзащиты области.
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