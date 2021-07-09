Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых посвятил дню семьи, любви и верности семейные библио-посиделки «Любовь - это сердце всего»

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В ходе мероприятия собравшимся рассказали о возникновении праздника, интересных фактах, связанных с ним, его традициях и символе - ромашке. Гостей познакомили с историей благоверных князей Петра и Февронии Муромских; каждому предоставилась возможность поделиться своими жизненными историями.Книги, написанные о таком высоком чувстве, как любовь, всегда вызывают интерес у читателей. Существует огромное множество зарубежных и российских произведений, которые рассказывают о том, какие испытания преодолевают влюбленные, чтобы быть вместе, об эмоциях, преградах, возможных испытаниях, встающих на пути главных героев. Читатели библиотеки вспомнили произведения, посвященные семье и любви.Музыкальная викторина напомнила прекрасные песни; поэтические и вокальные выступления, аудиозаписи и видеоматериалы дополнили атмосферу праздника.