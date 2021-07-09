Саратовская приглашаются провести семейные выходные в областном музее краеведения 10 и 11 июля.

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10 июля, субботаВ 11.00 и 15.00 экскурсия о водных и околоводных обитателях "Волга и ее жизнь". 6+Стоимость экскурсии:Для детей, студентов, пенсионеров – 50 руб. + входной билет в музейДля взрослых – 70 руб. + входной билет в музейВ 12.00 и 14.00 состоится интерактивная экскурсия ""Русская свадьба", посвященная Дню семьи, любви и верности. 14+Вы узнаете про свадебные обряды и приметы, увидите, как на Руси проводили девичник и выкуп невесты.Стоимость экскурсии:для детей, студентов и пенсионеров – 50 руб. + входной билет в музей, для взрослых – 70 руб. + входной билет в музей11 июля, воскресеньеВ 11.00 и 15.00 состоится экскурсия в отделе природы "Ядовитые животные и растения Саратовской области". 7+Вы узнаете:- какие опасные животные, ядовитые растения и грибы могут повстречаться в различные времена года в лесу, в степи, около воды;- как следует одеваться для прогулки на природу;- как себя вести, чтобы прогулка оказалась безопасной и приятной.Стоимость экскурсии: для детей, студентов, пенсионеров – 50 руб. + входной билет в музей; для взрослых – 70 руб. + входной билет в музей.В 12.00 и 14.00 квест-экскурсия для детей от 8 до 10 лет "Следуй за Белым Кроликом".Отважным и любознательным детям предстоит отправиться в путешествие по загадочному миру музея - так же, как однажды в Страну чудес попала маленькая девочка Алиса. А проводником для ребят станет Белый Кролик.Стоимость участия в квесте – 100 руб. + входной билет в музей.