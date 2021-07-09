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Саратовская приглашаются провести семейные выходные в областном музее краеведения 10 и 11 июля

Новости


Саратовская приглашаются провести семейные выходные в областном музее краеведения 10 и 11 июля.

10 июля, суббота
В 11.00 и 15.00 экскурсия о водных и околоводных обитателях "Волга и ее жизнь". 6+
Стоимость экскурсии:
Для детей, студентов, пенсионеров – 50 руб. + входной билет в музей
Для взрослых – 70 руб. + входной билет в музей

В 12.00 и 14.00 состоится интерактивная экскурсия ""Русская свадьба", посвященная Дню семьи, любви и верности. 14+
Вы узнаете про свадебные обряды и приметы, увидите, как на Руси проводили девичник и выкуп невесты.
Стоимость экскурсии:
для детей, студентов и пенсионеров – 50 руб. + входной билет в музей, для взрослых – 70 руб. + входной билет в музей

11 июля, воскресенье
В 11.00 и 15.00 состоится экскурсия в отделе природы "Ядовитые животные и растения Саратовской области". 7+
Вы узнаете:
- какие опасные животные, ядовитые растения и грибы могут повстречаться в различные времена года в лесу, в степи, около воды;
- как следует одеваться для прогулки на природу;
- как себя вести, чтобы прогулка оказалась безопасной и приятной.
Стоимость экскурсии: для детей, студентов, пенсионеров – 50 руб. + входной билет в музей; для взрослых – 70 руб. + входной билет в музей.

В 12.00 и 14.00 квест-экскурсия для детей от 8 до 10 лет "Следуй за Белым Кроликом".
Отважным и любознательным детям предстоит отправиться в путешествие по загадочному миру музея - так же, как однажды в Страну чудес попала маленькая девочка Алиса. А проводником для ребят станет Белый Кролик.
Стоимость участия в квесте – 100 руб. + входной билет в музей.
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