Конкурс «Успешная семья Приволжья» завершился в Чебоксарах
8 июля в Чебоксарах в Театре оперы и балета прошел финальный этап окружного конкурса «Успешная семья Приволжья-2021». Ежегодно конкурс проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО.
Саратовскую область на конкурсе представила приемная семья Франк-Николаевых из Энгельса. По итогам семья стала победителем конкурса в номинации «В единстве наша сила!».
«Это лучшее путешествие для нас. Новые встречи, и наша семья переняла опыт других семей. Мы благодарим Чувашскую Республику за радушие и гостеприимство и поздравляем с победой семьи Пермского края, Чувашской Республики и Республики Мордовия! Наверное, для победы нам не хватило опыта, мы первый раз участвовали в таком масштабном мероприятии», – поделилась впечатлениями Анна Франк.
Напомним, в семье Анны Робертовны и Федора Николаевича воспитывается пятеро детей, трое из которых приемные. Как сами родители отмечают, в семье царят только взаимоуважение, доверие, поддержка и чувство долга.