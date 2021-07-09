Конкурс «Успешная семья Приволжья» завершился в Чебоксарах

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Саратовскую область на конкурсе представила приемная семья Франк-Николаевых из Энгельса. По итогам семья стала победителем конкурса в номинации «В единстве наша сила!».«Это лучшее путешествие для нас. Новые встречи, и наша семья переняла опыт других семей. Мы благодарим Чувашскую Республику за радушие и гостеприимство и поздравляем с победой семьи Пермского края, Чувашской Республики и Республики Мордовия! Наверное, для победы нам не хватило опыта, мы первый раз участвовали в таком масштабном мероприятии», – поделилась впечатлениями Анна Франк.Напомним, в семье Анны Робертовны и Федора Николаевича воспитывается пятеро детей, трое из которых приемные. Как сами родители отмечают, в семье царят только взаимоуважение, доверие, поддержка и чувство долга.