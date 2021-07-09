Александр Романов: «Растить специалистов для больниц и поликлиник нужно со школьной скамьи»

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В обсуждении приняли участие глава Новобурасского района Алексей Воробьев и и.о. главного врача Новобурасской районной больницы Альфия Казанова. Александр Романов поздравил участников встречи с Днем семьи, любви и верности.Один из главных вопросов, который волнует как медиков, так и жителей районов – кадровое обеспечение лечебных учреждений.«Нам очень важно обеспечить сельчанам доступность получения медпомощи. Для этого каждый глава района, руководитель больницы должен мыслить на перспективу. Необходимо иметь кадровый резерв. Вы скажете: где взять специалистов? Думаю, что начинать искать нужно в своих селах, растить специалистов со школьной семьи. Необходимо работать со старшеклассниками, рассказывать им о преимуществах профессии, о программах по поддержке молодых специалистов, а также тех, кто принимает решение трудиться в сельской местности. Такие ребята должны получать целевые направления и, конечно, понимать всю возлагаемую на них ответственность. Главы районов со своей стороны обязаны помочь молодым врачам, учителям в решении жилищного вопроса».Отдельно Председатель остановился на качестве оказания медпомощи.«Вчера я был во врачебных амбулаториях Базарно-Карабулакского района. Их состояние во многом зависит от специалистов, которые там работают. Врачам, медсестрам необходимо с уважением относиться к каждому пациенту. Помещения, в которых принимаются люди, должны быть в образцовом порядке. Элементарно – отделите ширмой место приема пациента. Если написано, что стол стерильный, то он должен быть таковым. И все это – без напоминаний с чьей-либо стороны», – обратился к медицинскому сообществу Александр Романов.Медработники задали спикеру облдумы вопросы о заработной плате, а также льготах, положенных сельским специалистам.Далее спикер осмотрел несколько сельских ФАПов. В Ириновке Председателя регпарламента встретила фельдшер Виктория Тадукова, которая является молодым специалистом. Девушка рассказала, что год назад закончила Саратовский медицинский колледж. В фельдшерско-акушерском пункте жители села могут пройти первичный медосмотр, а также сделать необходимые инъекции. Кроме того, периодически в село приезжает врач, который проводит консультации и делает назначения. Александр Романовпопросил главу района обратить внимание на необходимость обеспечения ФАПа канализацией и водопроводом.Проблемы с водоснабжением есть и в ФАПе с. Аряш. При этом здание в хорошем состоянии. Там трудятся фельдшер и фармацевт, но аптечного пункта в селе нет. Александр Романов отметил наличие хороших помещений, которые не используются по назначению. Спикер пообщался со специалистами, которые рассказали ему о работе и возникающих сложностях.В Чернышевке спикеру рассказали, что ФАП обслуживает более 300 жителей села. В их числе люди с инвалидностью. Для них специалисты привозят льготные лекарства. Спикер обратил внимание на необходимость оборудования мест приема пациентов, а также на организацию продажи медикаментов, чтобы жителям не приходилось ездить за ними в другие населенные пункты.Также глава регпарламента рассказал медработникам о строительстве в Саратове инфекционной больницы, которая в скором времени начнет принимать жителей всего региона, и областного онкодиспансера.«При поддержке Вячеслава Викторовича Володина приняты меры по увеличению заработной платы медработников. Строится жилье для врачей. То есть поддержка оказывается всесторонняя. Нам важно привлекать в эту профессию молодежь и, конечно, помогать специалистам с опытом. По итогам посещения районов я запланировал большое совещание с участием местной власти, депутатов, представителей общественности и жителей. Нам нужно не просто обозначать проблемы, но и искать пути их решения», – прокомментировал итоги поездки Александр Романов.