9 июля 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 09 июля
Для Дома купца Н. С. Менькова установлены зоны охраны
16:18 | 09 июля
Порядка двадцати тысячам саратовских семей назначена выплата на первого ребенка
15:30 | 09 июля
Балаковский филиал Областной специальной библиотеки для слепых посвятил дню семьи, любви и верности семейные библио-посиделки «Любовь - это сердце всего»
14:32 | 09 июля
Саратовская приглашаются провести семейные выходные в областном музее краеведения 10 и 11 июля
13:35 | 09 июля
Конкурс «Успешная семья Приволжья» завершился в Чебоксарах
12:39 | 09 июля
Александр Романов: «Растить специалистов для больниц и поликлиник нужно со школьной скамьи»
11:45 | 09 июля
Благоустроенный родник открылся в Саратове
10:53 | 09 июля
Отправка и выдача писем и малогабаритных посылок с вокзалов ПривЖД выросла почти на 30% в январе-июне 2021 года
09:56 | 09 июля
В Саратовской области продлены ограничения на работу общепита
09:00 | 09 июля
Бесплатно доехать из Саратова в Балаково и вернуться обратно на новом рельсовом автобусе РА3 «Орлан» можно будет 10 июля
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Благоустроенный родник открылся в Саратове

Новости


8 июля в Саратове открылся благоустроенный родник на 8-й Дачной, отремонтированный сотрудниками одного из предприятий города. На церемонии открытия присутствовали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии, местные жители.

«Министерство приветствует инициативу экологически ответственных предприятий, которые помогают в благоустройстве родников. Совместная работа в этом вопросе всегда актуальна. Жители города оценят выполненную работу», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин и вручил представителям предприятия благодарственное письмо и памятную книгу о родниках Саратовской области.

Также Константин Доронин напомнил, что на территории парка «Кумысная поляна» находится 25 родников, десять из них уже приведены в порядок в рамках соглашения между министерством и вузами. В будущем планируется их благоустроить все.

«Особо хотелось бы отметить работу студентов технического и аграрного университетов. Приведены в порядок пять родников: «Богатырский», «Татарский», «Серебряный», «Малиновый» и родник на территории Королькова сада. Установлены лавочки, информационные таблички с анализами качества воды, покрашены фасады мемориалов», - рассказал министр.

В июне организациями Саратова и области и при поддержке минприроды было восстановлено дорожное полотно, ведущее к роднику «Богатырский». В этом году запланировано обустройство двух родников в районе Андреевских прудов.

«Приглашаем к участию в работах по благоустройству родников предприятия и организации города и области», - сказал Константин Доронин.