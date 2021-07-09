Благоустроенный родник открылся в Саратове

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«Министерство приветствует инициативу экологически ответственных предприятий, которые помогают в благоустройстве родников. Совместная работа в этом вопросе всегда актуальна. Жители города оценят выполненную работу», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин и вручил представителям предприятия благодарственное письмо и памятную книгу о родниках Саратовской области.Также Константин Доронин напомнил, что на территории парка «Кумысная поляна» находится 25 родников, десять из них уже приведены в порядок в рамках соглашения между министерством и вузами. В будущем планируется их благоустроить все.«Особо хотелось бы отметить работу студентов технического и аграрного университетов. Приведены в порядок пять родников: «Богатырский», «Татарский», «Серебряный», «Малиновый» и родник на территории Королькова сада. Установлены лавочки, информационные таблички с анализами качества воды, покрашены фасады мемориалов», - рассказал министр.В июне организациями Саратова и области и при поддержке минприроды было восстановлено дорожное полотно, ведущее к роднику «Богатырский». В этом году запланировано обустройство двух родников в районе Андреевских прудов.«Приглашаем к участию в работах по благоустройству родников предприятия и организации города и области», - сказал Константин Доронин.