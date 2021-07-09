В штаб-квартире ЮНЕСКО проходит фотовыставка Александра Химушина «Мир в лицах»

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Фотомодели Александра Химушина – это люди, которых не увидеть с больших экранов, преимущественно живущие в «терра инкогнита» многовековым укладом своих предков: в тундре Заполярья, джунглях Амазонии или горах Непала. Именно потому работы российского фотографа так ценятся во многих странах – они открывают зрителю ту часть мира и России, о существовании которой многие даже не догадываются.Химушина справедливо называют фотографом-этнографом: он не просто снимает людей в национальных костюмах, но и постигает их быт, узнает их историю. «Куда я бы ни попадал, всегда люди относились ко мне с добром, всегда тепло встречали. В процессе работы я начинаю вести разговор, человек раскрепощается, и, когда я чувствую, что сделал «тот» кадр, открыл его внутренний мир, я ищу какие-то шутки, начинаю спрашивать у них какие-то истории из жизни. Эти истории сами интересны по себе», - делится опытом фотограф.Обаяние Александра столь велико, что иногда люди делятся с ним самым сокровенным – так, например, произошло во время его поездки на Таймыр, организованной компанией «Норильский никель»: «Я был на Таймыре, пришел к бабушке фотографировать. Она спросила, почему я не приехал к ней летом. Я говорю: «Мне зимний костюм больше интересен». Она отвечает: «Это погребальный костюм, их осталось несколько штук. Я в нем буду умирать, достаю его только летом, чтобы проветрить, потому что он сделан из кожи оленя». Мне стоило большого труда убедить ее его достать. Она говорит: «Вот лопата - иди копай во двор». Стоят нарты, снега с человеческий рост, и я чистил эту площадку. Тогда она сама подошла и сказала: «Приходи через час, я буду готова к твоей фотосессии». Местный фотограф спросил: «Александр, как вам удалось ее уговорить? Я к ней три раза уже приезжал, и она отказывала». Так что тут важно, как с людьми сойдешься».Пребывание фотографа на Таймыре с теплом вспоминают и местные жители. «Александр Химушин работал на Таймыре очень увлеченно. В стремлении в полной мере представить уникальную культуру коренных народов, проживающих на полуострове, он добрался до самых отдаленных оленеводческих поселков. Ему удалось показать всю теплоту души, открытость, самобытность наших людей, сумевших сохранить самобытность несмотря на особо сложные климатические условия, в которых они живут. Сейчас Таймыр осваивается очень активно. С учетом этого «Норникель», как одна из самых социально ответственных компаний, делает очень многое для поддержки и сохранения культуры КМНС», - отметила первый вице-президент ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Анфиса Никифорова.Умение Александра сходиться с людьми, открывать их внутренний мир, а главное – его желание сохранить быт и жизненный уклад коренных малочисленных народов -очень ценят и в компании «Норникель», благодаря которой парижане смогут познакомиться с героями фотопроекта «Мир в лицах». «Сохранение природы, традиций и культуры коренных народов, поддержка и новые возможности для развития исконных видов деятельности – вот темы, которые сближают страны, международные и коммерческие организации, художников и творцов», - отметила во время открытия выставки директор департамента общественных связей «Норникеля» Татьяна Смирнова.