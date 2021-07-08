8 июля 2021 ЧЕТВЕРГ
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Обладателем диплома «Доверие потребителей» стал «Фибратек»
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17:00 | 08 июля
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Обладателем диплома «Доверие потребителей» стал «Фибратек»

Новости
«Фибратек» получил диплом «Доверие потребителей» в рамках XVII регионального конкурса.
Обладателем диплома «Доверие потребителей» стал «Фибратек»

Награда конкурса, организатором которой выступил Совет Рязанского областного отделения «Опора России», вручается ответственно подходящим к ведению бизнеса предприятиям. «Фибратек», используя инновационный подход, не только сохранил на уровне прежних лет цены на свою продукцию, но и расширил ее ассортимент, а также выполнил перед работниками в полном объеме все социальные обязательства.

Гендиректор «Фибратек» Денис Гольм назвал престижную награду результатом большой командной работы. Предприятие является производителем кровельных материалов, фасадных плит, огнеупорного картона, конструкционных листов и других видов продукции на основе хризотилового волокна. За счет этого материалы обладают целым рядом полезных свойств: не плавятся, не горят, не выделяют при нагреве вредные пары, долговечны, обладают к механическим повреждениям высокой устойчивостью.

Цены в «народном» сегменте позволяют держать такие факторы, как отечественное сырье и внедрение в производство современных технологий. Более того, предприятие способно удовлетворять нестандартные запросы потребителей, наладив определенным образом производственные технологии, реализуя сложные проекты.
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