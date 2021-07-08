Обладателем диплома «Доверие потребителей» стал «Фибратек»
«Фибратек» получил диплом «Доверие потребителей» в рамках XVII регионального конкурса.
Награда конкурса, организатором которой выступил Совет Рязанского областного отделения «Опора России», вручается ответственно подходящим к ведению бизнеса предприятиям. «Фибратек», используя инновационный подход, не только сохранил на уровне прежних лет цены на свою продукцию, но и расширил ее ассортимент, а также выполнил перед работниками в полном объеме все социальные обязательства.
Гендиректор «Фибратек» Денис Гольм назвал престижную награду результатом большой командной работы. Предприятие является производителем кровельных материалов, фасадных плит, огнеупорного картона, конструкционных листов и других видов продукции на основе хризотилового волокна. За счет этого материалы обладают целым рядом полезных свойств: не плавятся, не горят, не выделяют при нагреве вредные пары, долговечны, обладают к механическим повреждениям высокой устойчивостью.
Цены в «народном» сегменте позволяют держать такие факторы, как отечественное сырье и внедрение в производство современных технологий. Более того, предприятие способно удовлетворять нестандартные запросы потребителей, наладив определенным образом производственные технологии, реализуя сложные проекты.
Награда конкурса, организатором которой выступил Совет Рязанского областного отделения «Опора России», вручается ответственно подходящим к ведению бизнеса предприятиям. «Фибратек», используя инновационный подход, не только сохранил на уровне прежних лет цены на свою продукцию, но и расширил ее ассортимент, а также выполнил перед работниками в полном объеме все социальные обязательства.
Гендиректор «Фибратек» Денис Гольм назвал престижную награду результатом большой командной работы. Предприятие является производителем кровельных материалов, фасадных плит, огнеупорного картона, конструкционных листов и других видов продукции на основе хризотилового волокна. За счет этого материалы обладают целым рядом полезных свойств: не плавятся, не горят, не выделяют при нагреве вредные пары, долговечны, обладают к механическим повреждениям высокой устойчивостью.
Цены в «народном» сегменте позволяют держать такие факторы, как отечественное сырье и внедрение в производство современных технологий. Более того, предприятие способно удовлетворять нестандартные запросы потребителей, наладив определенным образом производственные технологии, реализуя сложные проекты.