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Сегодня состоится торжественное награждение победителей конкурса ПФО «Успешная семья Приволжья»

Новости


Сегодня, в День семьи, любви и верности, в столице Чувашии проходит финал окружного конкурса «Успешная семья Приволжья». Саратовскую область представляет семья Франк–Николаевых из Энгельса, воспитывающая пятерых детей.

Наталья Кривенцова, руководитель регионального отделения «Национальной родительской ассоциации», работает в составе жюри конкурса. Она поделилась с нами мнением о нужности праздника и эмоциями о проведении конкурса в Чебоксарах.
«Безусловно, День семьи, любви и верности – важный и нужный праздник. В этот день мы говорим о важности семьи, ответственности двух людей во взаимоотношениях и воспитании детей, семейных ценностях и поддержке друг друга. Этот праздник дает мощный посыл к сохранению чувств, теплоте отношений и взаимопониманию внутри семьи.

Конкурс ПФО «Успешная семья Приволжья» проводится в целях формирования позитивного имиджа семьи. Благодаря презентациям конкурсантов мы видим современные семейные ценности и традиции семей-участников, творческий потенциал детей, знакомимся с национальной культурой семей.

Хочется отметить, что здесь среди участников конкурса царит теплая дружелюбная атмосфера. Самая многочисленная семья-участница – 22 человека. Каждая семья по-своему уникальна и интересна, поражающая своими талантами, увлечениями и хобби. Они презентуют себя на сцене и рассказывают об особенностях своего родного региона. Уже прошло четыре конкурса. Сегодня вечером ожидаем торжественное награждение.
Наша саратовская семья представила музыкальный номер с символом праздника – ромашкой. Их выступление получилось очень зрелищное и красивое».

Министерство информации и печати области
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