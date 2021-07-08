Александр Романов: «Качество оказания первичной медицинской помощи должно соответствовать всем современным требованиям»

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На встрече присутствовали заместитель главы администрации Базарно-Карабулакского района Наталья Трошина, главы поселений, представители общественности, местные жители.В амбулатории села Ивановка спикеру рассказали о необходимости ремонта здания. При этом удалось решить проблему с автомобилем, в котором медучреждение очень нуждается. Транспортное средство поступит уже в этом году.В соседнем селе – Алексеевке – проблема с кадрами: в местной амбулатории нет врача общей практики. В медучреждение приезжает доктор из другой поликлиники.Нехватка медперсонала и в амбулатории села Хватовка: сюда требуются врач, фельдшер и медсестра. При этом само здание новое, оснащено водопроводом. Андрей Анисимов заявил, что иногородним специалистам готовы помочь решить проблему с жильем. Александр Романов отметил, что и районным властям, и самим медикам необходимо держать тесную связь со школами, а также медицинским университетом и колледжами.«Рассказывайте ребятам о преимуществе работы на малой родине. Сейчас действует много программ, которыми могут воспользоваться врачи, фельдшеры, приезжающие в сельскую местность. Пользуйтесь целевыми направлениями для обучения специалистов. Немаловажно следить за техническим состоянием ФАПов и амбулаторий, оборудовать их водопроводами и канализацией. Медпомощь должна оказываться в хороших условиях», – обратился к главврачу ЦРБ Романов.В поселке Свободный есть врач, работают две медсестры и акушер. Но здание требует ремонта. Председатель облдумы попросил Андрея Анисимова внимательно изучить вопрос, чтобы понять, какие работы необходимо провести, какое оборудование закупить.«Должна быть четко организованная система оказания первичной медицинской помощи: ФАП, врачебная амбулатория, районная поликлиника. Сейчас многие сельчане вынуждены обращаться сразу в центральную районную поликлинику или больницу. Это вызывает высокую нагрузку на участковых врачей. Соответственно и качество медпомощи падает. Поэтому важно сохранить существующие врачебные амбулатории – это поддерживают и жители. Не все сельчане могут регулярно ездить в районные центры, следовательно, и своевременно получать медпомощь. А раннее выявление заболевания очень часто – залог спасения жизни», – отметил Александр Романов.С сотрудниками медучреждений и жителями района обсудили и тему борьбы с ковидом. Спикер рассказал, что сам переболел этим заболеванием, а недавно сделал прививку.«Врачи как один встали на борьбу с коронавирусом, многим пришлось переквалифицироваться. Пандемия показала, как важно системе здравоохранения быть готовой к любой ситуации. Сейчас в Саратове достраивается новая инфекционная больница, возводится онкодиспансер. По инициативе Вячеслава Викторовича Володина развивается система обеспечения медиков служебным жильем. Это необходимо, чтобы привлечь в медицину талантливых ребят и поддержать специалистов, которые посвятили свою жизнь этой нелегкой профессии», – отметил Романов.Председатель облдумы обратился к Андрею Анисимову с просьбой объехать ФАПы района, отметить, в чем они нуждаются.«Это и кадровый вопрос, и ремонт, и оборудование. Нам необходимо выйти в региональный минздрав с соответствующими предложениями. Это то, чего ждут от нас жители», - подвел итог встречи Александр Романов.