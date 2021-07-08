Вячеслав Моше Кантор считает, что новый закон о реституции в Польше «увековечивает несправедливость преступлений против евреев»

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В марте этого года парламентский комитет Польши выдвинул законопроект во исполнение постановления Конституционного трибунала 2015 года, согласно которому административное решение может быть оспорено лишь в течение 30 лет после его принятия. В ЕЕК уверены, что поскольку это касается и решений об отчуждении собственности, то закон сильно ударит по процессу реституции собственности, утраченной евреями при Холокосте.«Одобрение кражи собственности у наследников евреев, миллионы которых были отправлены в нацистские лагеря смерти, делает ещё более болезненной травму Холокоста», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор, комментируя это решение.«Польша должна по-настоящему дистанцироваться от этой эпохи и принять закон о справедливой реституции в пользу наследников своих собственных граждан, проживавших вместе с поляками и среди них в течение сотен лет и вносивших свой вклад в развитие страны», — добавил Вячеслав Моше Кантор.24 июня закон уже был принять польским Сеймом, но ещё не был ратифицирован.«То, что мы видим сейчас, является полной противоположностью справедливой реституции и делает Польшу единственной страной в регионе, которая по-прежнему отказывается честно и искренне смотреть в лицо своему прошлому», – отметил президент ЕЕК.В 2009 году Польша в числе 46 государств подписала Терезинскую декларацию по активам эпохи Холокоста и связанным с ними вопросам, в том числе по реституции собственности и устранении других экономических несправедливостей, с которыми столкнулись жертвы нацистских преступлений. Новый законопроект, по мнению ЕЕК, препятствует этому.«Польское правительство официально обещало вернуть имущество времён Холокоста, украденное у евреев, и теперь нарушило это обещание, — заключил Вячеслав Моше Кантор. — Мы призываем польских политиков отклонить этот позорный, дискриминационный и безнравственный закон».Вячеслав Моше Кантор