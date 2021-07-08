"Пушкинскую карту" планируется запустить с 1 сентября 2021 года.

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Министр культуры РФ Ольга Любимова:- Востребованным инструментом в деле привлечения интереса молодежи к культурным мероприятиям должна стать программа «Пушкинская карта». Мы планируем запустить «Пушкинскую карту» уже с 1 сентября.К программе присоединятся театры, музеи, концертные залы, филармонии и даже библиотеки по всей стране. Уверена для них это очень серьезный вызов и очень долгожданный. При этом действие карты будет распространяться не только на государственные (федеральные и региональные), но, что очень важно, также и на частные учреждения культуры, которые смогут участвовать в программе.Обладателем «Пушкинской карты» может стать любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. То есть, это почти 13 млн школьников старших классов, студентов колледжей и вузов. Для этого им надо подать заявку на участие в программе через портал госуслуг.При этом средства, зачисленные на «Пушкинскую карту», можно потратить только в учреждениях культуры и только на культурные мероприятия. Это ее ключевая особенность. Невозможно расплатиться картой при покупке продуктов или в транспорте, а также обналичить сумму или перепродать билет на спектакль в театре.Мы постарались максимально упростить для всех участников программы поиск событий в сфере культуры. Основными площадками, где можно увидеть афишу мероприятий станут портал Культура.рф и приложение «Госуслуги.Культура».Как результат, мы рассчитываем, что у ребят сформируется важный навык, привычка посещать учреждения культуры, а у наших учреждений культуры появится возможность существенно увеличить и разнообразить свою деятельность.