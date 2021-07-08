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Подведены итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям области

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Завершился второй этап конкурса на присуждение премий лучшим учителям Саратовской области за достижения в педагогической деятельности в 2021 году.

Напомним, указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 679 с 2019 года учреждена 1 тыс. премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в размере 200 тыс. рублей. Указанные премии налогообложению не подлежат. В 2021 году приказом Минпросвещения России для Саратовской области установлена квота в количестве 14 премий. В конкурсе могли принять участие учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы и со стажем педагогической деятельности не менее 3 лет, основным местом работы которых является образовательная организация.

На первом этапе конкурсная комиссия провела техническую экспертизу документов 30 учителей, заявившихся для участия в конкурсе. По итогам все педагоги были допущены к участию во втором этапе конкурса, в рамках которого с 10 по 30 июня экспертная группа конкурсной комиссии проводила экспертизу профессиональных достижений участников.

На основании результатов проведенной экспертной оценки документов конкурсной комиссией сформирован и утвержден рейтинг участников конкурса и перечень 14 победителей конкурса.

Приказ "Об итогах конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 году" размещен на официальном сайте минобразования области в разделе «Реализуемые проекты» - Поддержка лучших учителей - 2021.

Не позднее 1 сентября текущего года Министерство просвещения РФ примет решение по кандидатурам, которым до 5 октября 2021 года будут выплачены премии.

Церемония чествования лучших учителей области, удостоенных премии, традиционно состоится в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя.
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