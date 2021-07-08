В День семьи, любви и верности организован бесплатный показ мультфильмов
В кинозале «На Рижской» 8 июля в 15.30 состоится просмотр тематических анимационных фильмов открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».
Гости кинозала увидят специальную подборку киноработ, снятых юными авторами в возрасте от 5 до 15 лет из Саратовской, Челябинской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, представленных в конкурсную программу фестиваля.
Продолжительность сеанса – 20 минут, вход свободный.