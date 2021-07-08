8 июля 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
14:38 | 08 июля
Подведены итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям области
13:43 | 08 июля
В День семьи, любви и верности организован бесплатный показ мультфильмов
12:49 | 08 июля
Ольга Любимова отметила успехи Саратовской области в реализации важных инициатив в сфере культуры
10:51 | 08 июля
Районы Правобережья начинают уборку урожая
09:53 | 08 июля
На территории кемпинга «Чембарки» прошел 52-й областной туристский слет работников образования и региональный этап XXVIII Всероссийского туристского слёта педагогов
09:00 | 08 июля
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 73% выполнен ремонт дорог в Энгельсе
19:38 | 07 июля
Расценки на размещение политической рекламы в сетевом издании "Известия.Саратов и регионы"
17:00 | 07 июля
Фестиваль «ФормART» продлевает сроки отборочного этапа
16:09 | 07 июля
В Саратовской области собрано 2782 тонны ранних овощей
15:15 | 07 июля
Программа государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений продолжает действовать
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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В День семьи, любви и верности организован бесплатный показ мультфильмов

Новости


В кинозале «На Рижской» 8 июля в 15.30 состоится просмотр тематических анимационных фильмов открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».

Гости кинозала увидят специальную подборку киноработ, снятых юными авторами в возрасте от 5 до 15 лет из Саратовской, Челябинской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, представленных в конкурсную программу фестиваля.

Продолжительность сеанса – 20 минут, вход свободный.
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