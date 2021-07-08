В День семьи, любви и верности организован бесплатный показ мультфильмов

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Гости кинозала увидят специальную подборку киноработ, снятых юными авторами в возрасте от 5 до 15 лет из Саратовской, Челябинской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, представленных в конкурсную программу фестиваля.Продолжительность сеанса – 20 минут, вход свободный.