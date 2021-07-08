Ольга Любимова отметила успехи Саратовской области в реализации важных инициатив в сфере культуры

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7 июля министр культуры РФ Ольга Любимова доложила на совещании Президента Российской Федерации с членами Правительства РФ об успехах Саратовской областиСегодня особое внимание уделяется созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. В этом направлении Правительством Российской Федерации реализуется несколько важных инициатив в сфере культуры.В частности, в 2019 году Минкультуры России и Минпросвещения России запущен межведомственный проект «Культура для школьников», знакомящий подрастающее поколение с лучшими образцами искусства нашей страны. Основные направления проекта – это организованные выезды учащихся в учреждения культуры и посещение выставок, тематические встречи с выдающимися деятелями культуры и искусства (первыми федеральными наставниками стали Евгений Миронов, Владимир Машков, Анна Нетребко и др.), а также мероприятия, посвященные знакомству с цифровыми платформами (Культура.РФ, Национальная электронная библиотека и др.).Изначально для реализации проекта были выбраны 11 пилотных регионов. «И нам удалось достичь достаточно впечатляющих результатов, - отмечает Любимова. - По итогам первого года участниками проекта в Республике Татарстан стали свыше 280 тыс. ребят, в Саратовской области – 159 тысяч».Кроме того, в период самоизоляции в рамках проекта «Музейные маршруты России» проводится цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий. На них музейные работники, профессионалы туристической индустрии, специалисты по развитию территорий обсуждают самые острые и актуальные вопросы.По словам министра культуры РФ, в этом году мероприятия проекта прошли в ряде федеральных музеев, расположенных в регионах. Это музей космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге, который после открытия второй очереди стал обладателем уникального высокотехнологичного оборудования, в том числе современных мультимедийных комплексов; ставший флагманом этнографического туризма музей-заповедник «Кижи», расположенный в Республике Карелия, музейный квартал в Туле и т.д.До конца года мероприятия проекта пройдут ещё в Саратове, Пскове, Смоленске, Саранске, Красноярске.