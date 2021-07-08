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10:51 | 08 июля
Районы Правобережья начинают уборку урожая
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Районы Правобережья начинают уборку урожая

Новости


Районы Правобережья присоединяются к уборке зерновых культур. Первыми в уборочную страду-2021 вступили хлеборобы Калининского района.

Всего по состоянию на 07 июля в Саратовской области намолочено 160,4 тыс. тонн зерна.



Лучшие показатели – у хозяйств Пугачевского (51,4 тыс. тонн), Дергачевского (23,8 тыс. тонн), Перелюбского (18,4 тыс. тонн), Ершовского (16,0 тыс. тонн), Ивантеевского (12,6 тыс. тонн) муниципальных районов.

Общая посевная площадь, занятая зерновыми, составляет в этом году 2,2 млн. га.