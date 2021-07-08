Районы Правобережья начинают уборку урожая

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Всего по состоянию на 07 июля в Саратовской области намолочено 160,4 тыс. тонн зерна.Лучшие показатели – у хозяйств Пугачевского (51,4 тыс. тонн), Дергачевского (23,8 тыс. тонн), Перелюбского (18,4 тыс. тонн), Ершовского (16,0 тыс. тонн), Ивантеевского (12,6 тыс. тонн) муниципальных районов.Общая посевная площадь, занятая зерновыми, составляет в этом году 2,2 млн. га.