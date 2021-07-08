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На территории кемпинга «Чембарки» прошел 52-й областной туристский слет работников образования и региональный этап XXVIII Всероссийского туристского слёта педагогов

Новости


В Лысогорском районе на территории кемпинга «Чембарки» прошел 52-й областной туристский слет работников образования и региональный этап XXVIII Всероссийского туристского слёта педагогов.

Организаторами мероприятия выступили министерство образования области совместно с Саратовской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ и областным центром экологии, краеведения и туризма.

В слёте приняли участие 92 человека в составе 15 команд из Базарно-Карабулакского, Балаковского, Балашовского, Вольского, Краснопартизанского, Лысогорского, Марксовского, Новобурасского, Саратовского, Татищевского, Хвалынского районов области, г. Саратова и областного центра экологии, краеведения и туризма.

Программа слёта включала практический семинар турорганизаторов и судей, лично-командные соревнования по ориентированию, пешеходному туризму, прохождение командной дистанции «Контрольно-туристский маршрут». Также участники слета приняли участие в насыщенной программе конкурсов и викторин.

Победителями в региональном этапе туристского слёта педагогов стали команды Хвалынского, Марксовского и Балашовского районов.

Команда Хвалынского района, абсолютный победитель регионального этапа XXVIII Всероссийского туристского слёта педагогов, представит Саратовскую область на всероссийском уровне.