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По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на 73% выполнен ремонт дорог в Энгельсе

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В настоящее время в Энгельсе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы на двух из девяти запланированных участках энгельсских автодорог.

А на семи участках магистралей по улицам Студенческой, Марины Расковой, Лесокомбинатской, Коммунистической, Петровской и Волжском проспекте работы уже завершены. На этих участках специалистами проводится приемочная диагностика выполненных работ на соответствие проектно-сметной документации.

На сегодняшний день в стадии завершения находится ремонт по улице Тургенева. Работы на этой магистрали велись от улицы Лесозаводской до дома № 42/5. Протяженность участка - 0,74 км. Дорожники отфрезеровали старое покрытие, выполнили работы по укладке нижнего слоя асфальта и верхнего слоя покрытия и приступили к обустройству дороги дорожными знаками.

Также продолжается строительство третьего этапа объездной автомобильной дороги на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» протяженностью 1,9 км. Здесь выполнено устройство 1,7 км земляного полотна, песчаного слоя - 1,6 км, щебеночного слоя - 1.2 км, уложено два из трех слоев асфальтобетона (0,7 км), смонтирована водопропускная труба.

Напомним, что в 2021 году на мероприятия дорожного нацпроекта в Энгельсе направлено 300 миллионов рублей. На эти средства построят и приведут в нормативное состояние более 11 км городских дорог, не считая ремонта свыше 20 участков автодорог и тротуаров на средства, поступившие от транспортного налога.

Общая протяженность отремонтированных в этом году дорог в Энгельсе составит более 20 км дорог и 15 тысяч квадратных метров тротуаров.