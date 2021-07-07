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Фестиваль «ФормART» продлевает сроки отборочного этапа

Новости


Фестиваль «ФормART» продлевает сроки отборочного этапа.

Заявочная кампания фестиваля стрит-арта «ФормART» продлевается до 14 июля.

ФормART – это фестиваль уличного искусства, где молодые люди от 16 до 35 лет могут проявить себя и остаться в истории своего города – нарисовать граффити на стене одно из значимых зданий.

В 2021 году ключевой темой для конкурсных работ является «Взгляд в будущее». Отражение потенциала развития страны и новых технологий.

Участниками фестиваля могут стать профессиональные стрит-арт художники и художники-любители, постоянно проживающие на территории Приволжского федерального округа. Возраст участников – от 16 до 35 лет.

Фестиваль проходит в несколько этапов. До 14 июля проходит регистрация заявок с эскизами будущих граффити-работ. Далее региональный отбор и выбор экспертами одной работы для нанесения. Выбранная работа наносится на заранее определенный объект городской среды, как правило, это жилые дома, здания учреждений и организаций.

Фото- и видеоматериалы готовой работы размещаются на ресурсах фестиваля в интернете и социальных сетях. Финальный этап определяет лучшую работу по мнению экспертов и жителей путем голосования.

Победители и призеры окружного этапа получают дипломы, памятные призы и денежные гранты на развитие творчества. В этом году призовой фонд увеличен в 2 раза.

Для регистрации необходимо зайти на сайт formartpfo.ru, заполнить профиль, приложить эскиз своей работы. Уже с августа 2021 года победители и призеры фестиваля начнут отрисовывать свои работы на зданиях города.