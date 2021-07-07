В Саратовской области собрано 2782 тонны ранних овощей

просмотров: 140

При средней урожайности 155,9 ц/га собрано 2782 тонн овощной продукции.Одновременно с уборочными работами в хозяйствах области ведется заготовка кормов. Для поголовья скота, содержащегося в сельхозпредприятиях и КФХ, заготовлено 98,5 тыс. тонн сена (39,1% от плана), 28,6 тыс. тонн сенажа (63,7% от плана), 3,6 тыс. тонн соломы (100% от плана). Населением для личных подворий заготовлено 224 тыс. тонн сена.Министерством сельского хозяйства области проводится еженедельный мониторинг хода заготовки кормов для сельскохозяйственного поголовья и уборки урожая ранних овощей.