Skillbox и "Страдающее Средневековье" на новом курсе расскажут: как жили и во что верили несколько столетий назад

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Его авторами стали известные российские медиевисты и преподаватели истории Олег Воскобойников и Ольга Тогоева. Курс поведает об устройстве жизни человека в Средние века: культуре, религии, техническом прогрессе, зарождении первых городов и университетов. А также расскажет о влиянии эпохи на современность.Курс “Мир Страдающего Средневековья” стал одним из первых среди общеобразовательных предметов Skillbox. Это новое направление образовательной платформы, миссия которого –– помочь взрослым пересмотреть свое отношение к школьным предметам и выработать метанавыки, полезные для расширения профессиональной эрудиции и развития креативного мышления.Тринадцать тематических модулей исторического курса по эпохе Средневековья рассчитаны на три с половиной месяца обучения. Они охватят вопросы жизни и смерти, место и восприятие женщины, тонкости повседневного быта и формирование больших институтов. Курс подойдет любителям истории, адептам саморазвития и креаторам в поисках интересных сюжетов.«Сегодня о Средневековье говорят повсюду, констатируют или пророчат его неминуемое возвращение. Между тем, средневековые люди не догадывались о том, что живут в Средние века, точно так же, как мы, и близко представить себе не можем, каким именем нас наградят лет через двести-триста. Мы привыкли опрокидывать свои беды и радости в прошлое, желательно далекое и экзотическое, –– чтобы никого не обидеть. Сегодня роль такого обезболивающего взяло на себя Средневековье. Оно стало нашим референтным временем», –– комментирует медиевист и преподаватель курса Олег Воскобойников.Фундаментальный курс позволит ознакомиться с теорией и выработать практические навыки, например, по работе с историческими первоисточниками и анализу переводов. Домашние задания и выпускное эссе позволят проверить логическое и критическое мышление студентов в исследованиях исторических событий.Спикерами курса выступят российские медиевисты и историки:Олег Воскобойников –– доктор исторических наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ и академический руководитель магистерской программы «Медиевистика». Один из главных экспертов по Средним Векам в России;Ольга Тогоева –– доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и приглашенный профессор НИУ ВШЭ в магистерской программе «Медиевистика».