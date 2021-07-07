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Программа государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений продолжает действовать

Новости


Участники Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений до конца года могут внести дополнительные страховые взносы на свою накопительную пенсию.

Обращаем внимание на возможность таким способом увеличить размер будущей пенсии саратовцев, которые вступили в Программу и внесли первый взнос в 2012 году. В 2022 году их взносы могут быть удвоены в последний раз, так как согласно Закону софинансирование производится в течение 10 лет с момента первого платежа.

В текущем году в последний раз софинансирование получили участники, которые вступили в Программу и внесли первый взнос в 2011 году, но они по-прежнему могут производить уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, тем самым увеличивая ее, но уже без участия государства.

Напомним, что Программа государственного софинансирования действует в нашей стране 12 лет (с 2009 года). За это время жители Саратовской области, участники данной Программы, внесли в счет своей будущей пенсии более 1 млрд 131 млн рублей дополнительных страховых взносов.

В прошлом году сумма дополнительных страховых взносов, поступивших и учтенных на индивидуальных лицевых счетах саратовцев, составила 56 миллионов 919 тысяч рублей.

Напомним, софинансированию со стороны государства подлежат добровольные взносы от 2 до 12 тысяч рублей в год. Эти средства учитываются на лицевых счетах граждан и передаются в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.

Средства, сформированные в рамках Программы, входят в общую сумму пенсионных накоплений гражданина, инвестируются с целью получения дохода и выплачиваются при достижении 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно (при наличии необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов).

На сформированные накопления распространяются правила правопреемства. В случае смерти гражданина все средства передаются его правопреемникам, которых он при жизни определил сам или правопреемникам по закону.

Более подробную информацию о Программе государственного софинансирования можно найти на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/dopolnit_vznosy .
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