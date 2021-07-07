Программа государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений продолжает действовать

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Обращаем внимание на возможность таким способом увеличить размер будущей пенсии саратовцев, которые вступили в Программу и внесли первый взнос в 2012 году. В 2022 году их взносы могут быть удвоены в последний раз, так как согласно Закону софинансирование производится в течение 10 лет с момента первого платежа.В текущем году в последний раз софинансирование получили участники, которые вступили в Программу и внесли первый взнос в 2011 году, но они по-прежнему могут производить уплату дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, тем самым увеличивая ее, но уже без участия государства.Напомним, что Программа государственного софинансирования действует в нашей стране 12 лет (с 2009 года). За это время жители Саратовской области, участники данной Программы, внесли в счет своей будущей пенсии более 1 млрд 131 млн рублей дополнительных страховых взносов.В прошлом году сумма дополнительных страховых взносов, поступивших и учтенных на индивидуальных лицевых счетах саратовцев, составила 56 миллионов 919 тысяч рублей.Напомним, софинансированию со стороны государства подлежат добровольные взносы от 2 до 12 тысяч рублей в год. Эти средства учитываются на лицевых счетах граждан и передаются в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.Средства, сформированные в рамках Программы, входят в общую сумму пенсионных накоплений гражданина, инвестируются с целью получения дохода и выплачиваются при достижении 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно (при наличии необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов).На сформированные накопления распространяются правила правопреемства. В случае смерти гражданина все средства передаются его правопреемникам, которых он при жизни определил сам или правопреемникам по закону.Более подробную информацию о Программе государственного софинансирования можно найти на сайте ПФР: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/dopolnit_vznosy .