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МЧС России запустил мультимедийный проект в память о погибших при исполнении служебного долга огнеборцах – «Книга памяти»

Новости


МЧС России запустил мультимедийный проект в память о погибших при исполнении служебного долга огнеборцах – «Книга памяти». Это первый подобный проект, реализуемый ведомством, содержащий уникальные архивные материалы.

Сайт https://memory.mchs.gov.ru/ создан для сохранения и увековечивания светлой памяти о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, сотрудниках ведомства, кто ценой своей жизни спас других. Величина их подвига не имеет границ.

К настоящему моменту в «Книге памяти» представлены 457 героических историй пожарных и спасателей, материалы о 243 мемориальных досках, 133 памятниках и 118 музейных образованиях ведомства. Информация размещена за период с 1990 по 2020 годы, сформирована в алфавитном и хронологическом порядке. Работа по ее сбору продолжается.

Кроме этого, на сайте представлены истории о чрезвычайных ситуациях и происшествиях, описания подвигов пожарных, спасателей и горноспасателей и их биографиями, заслуги и награды, воспоминания сослуживцев и свидетелей подвига, тексты стихов и песен, посвященных памяти сотрудников МЧС России. В перспективе планируется разработать раздел, посвященный значимым событиям и спасательным операциям в истории ведомства.

На ресурсе реализован поиск по фамилиям героев и сотрудников ведомства, а также перечень местонахождения мемориальных досок, памятников и музеев с привязкой к геолокации.

«Книга памяти» уже доступна для пользователей и адаптирована для различных платформ и разрешений экрана. Кроме того, к выпуску готова печатная версия.
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