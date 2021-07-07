Несанкционированные пляжи Саратова проверят представители управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Правительства области, полиции и ГИМС

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На сегодняшний день полностью допущены к эксплуатации 24 пляжа (12 муниципальных пляжей, 7 пляжей детских оздоровительных лагерей, 5 пляжей баз отдыха); управлением Роспотребнадзора выдано 25 санитарно-эпидемиологических заключений на использование водных объектов в целях рекреации.Всего на территории области выявлено 486 мест несанкционированного купания.В целях контроля и проведения профилактической работы 7 июля в 11.00 начнется рейд по несанкционированным пляжам Саратова. В мероприятии примут участие представители управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Правительства области, управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций, полиции, ГИМС и сотрудники областной службы спасения. Также в рейде примут участие уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя и представители Совета отцов при уполномоченном.Сбор представителей СМИ, желающих принять участие в освещении рейда, – в 11.00 в пос. Затон (на парковке). Ответственный - Никита Мухин (тел. 8-902-043-29-69).