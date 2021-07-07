В федеральный реестр объектов спорта внесен саратовский Дворец водных видов спорта

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Решение о внесении Дворца водных видов спорта во Всероссийский реестр объектов спорта принял Департамент инвестиционного развития и управления государственным имуществом Министерства спорта России.«Это дает нам право проводить соревнования всероссийского уровня! Федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и поддержка спикера Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина подарили Саратовской области уникальный спортивный объект, который будет способствовать развитию спорта не только у нас в регионе, но и в России!», - отметил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.Напомним, Дворец водных видов спорта – современный спорткомплекс для тренировок и проведения всероссийских и международных соревнований по прыжкам в воду и плаванию. В нем расположены три бассейна: плавательный на 10 дорожек, прыжковый комплекс и детский – для обучения плаванию. Также есть специальный гимнастический зал для тренировок. Спорткомплекс может принять до 1000 зрителей.