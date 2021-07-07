Декларацию о стратегическом сотрудничестве подписали ОАО «БЕЛАЗ», ПАО «Ураласбест» и ООО «БелТрансЛогистик»
В ходе международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021» трехстороннюю декларацию о стратегическом сотрудничестве и партнерстве подписали ПАО «Ураласбест», ОАО «БЕЛАЗ» и ООО «БелТрансЛогистик».
Компании намерены взаимодействовать при производстве, реализации, эксплуатации и сервисном обслуживании конкурентоспособной карьерной техники.
В одном из пунктов декларации указано, что будет проводиться совместная работа по модернизации вновь производимой и находящейся на комбинате «Ураласбест» в эксплуатации карьерной техники, учитывая опыт эксплуатации в карьере Баженовского месторождения автосамосвалов «БЕЛАЗ».
В соответствии с декларацией, поставщиком оборудования «БЕЛАЗ» для комбината на 2021-2024 годы станет ООО «БелТрансЛогистик». Задача сотрудников компании – техническая поддержка находящегося в эксплуатации карьерного транспорта. Для ремонта техники «БЕЛАЗ» будет создан обменный фонд используемых на комбинате узлов и агрегатов.
Юрий Козлов, гендиректор комбината «Ураласбест» назвал подписание соглашения важным шагом на пути к обеспечению в карьере Баженовского месторождения бесперебойной работы техники.
Компании намерены взаимодействовать при производстве, реализации, эксплуатации и сервисном обслуживании конкурентоспособной карьерной техники.
В одном из пунктов декларации указано, что будет проводиться совместная работа по модернизации вновь производимой и находящейся на комбинате «Ураласбест» в эксплуатации карьерной техники, учитывая опыт эксплуатации в карьере Баженовского месторождения автосамосвалов «БЕЛАЗ».
В соответствии с декларацией, поставщиком оборудования «БЕЛАЗ» для комбината на 2021-2024 годы станет ООО «БелТрансЛогистик». Задача сотрудников компании – техническая поддержка находящегося в эксплуатации карьерного транспорта. Для ремонта техники «БЕЛАЗ» будет создан обменный фонд используемых на комбинате узлов и агрегатов.
Юрий Козлов, гендиректор комбината «Ураласбест» назвал подписание соглашения важным шагом на пути к обеспечению в карьере Баженовского месторождения бесперебойной работы техники.