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В Саратовской области продолжаются заготовка кормов и уборка ранних овощей

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По состоянию на 6 июля для скота сельхозпредприятий и КФК заготовлено 88,5 тыс. тонн сена, 27,5 тыс. тонн сенажа и 2,9 тыс. тонн соломы.

Для личных подворий жителями региона заготовлено 214 тыс. тонн сена.

Всего под кормовые культуры в текущем году отведено 175 тыс. га, из них многолетние травы прошлых лет занимают 96 тыс. га. Сенокосов в области насчитывается 108 тыс. га.

Уборка ранних овощей – капусты, огурцов и кабачков – продолжается в Вольском, Дергачевском, Ершовском, Энгельсском и других муниципальных районах. На сегодняшний день убрано 167 га; при средней урожайности 154,9 ц/га собрано 2590 тонн овощной продукции.
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