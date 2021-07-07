В Саратовской области продолжаются заготовка кормов и уборка ранних овощей

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Для личных подворий жителями региона заготовлено 214 тыс. тонн сена.Всего под кормовые культуры в текущем году отведено 175 тыс. га, из них многолетние травы прошлых лет занимают 96 тыс. га. Сенокосов в области насчитывается 108 тыс. га.Уборка ранних овощей – капусты, огурцов и кабачков – продолжается в Вольском, Дергачевском, Ершовском, Энгельсском и других муниципальных районах. На сегодняшний день убрано 167 га; при средней урожайности 154,9 ц/га собрано 2590 тонн овощной продукции.