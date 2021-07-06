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В Общественной палате подвели итоги обучения общественных наблюдателей

Новости


В конференц-зале Общественной палаты области состоялся брифинг, посвященный подведению итогов работы по Программе подготовки общественных наблюдателей от Общественной палаты Саратовской области на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, которую разработала Общественная палата Российской Федерации совместно с Ассоциацией НОМ и экспертным сообществом.

Борис Шинчук сообщил, что на данный момент обучено более 5,5 тысяч жителей области, которые будут наблюдателями 19 сентября на выборах в Государственную Думу. Обучение во всех районах области проводили квалифицированные преподаватели из различных учебных заведений региона. В конце марта на базе Пензенской области Ассоциация НОМ провела обучающий семинар, на котором презентовали Программу по обучению наблюдателей и рассказали о методике ее преподавания.

На занятиях разъясняли права и обязанности общественного наблюдателя, разбирали ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках, проводили деловые игры, уделяли время методике предотвращения конфликтов.

"Общественный контроль на выборах депутатов Государственной Думы в 2021 году имеет очень важное значение, - подчеркнул Борис Шинчук. - Необходимо четко осознавать, что задачей общественного наблюдателя является обеспечение открытости и гласности процесса голосования и подсчета голосов."
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