В Общественной палате подвели итоги обучения общественных наблюдателей

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Борис Шинчук сообщил, что на данный момент обучено более 5,5 тысяч жителей области, которые будут наблюдателями 19 сентября на выборах в Государственную Думу. Обучение во всех районах области проводили квалифицированные преподаватели из различных учебных заведений региона. В конце марта на базе Пензенской области Ассоциация НОМ провела обучающий семинар, на котором презентовали Программу по обучению наблюдателей и рассказали о методике ее преподавания.На занятиях разъясняли права и обязанности общественного наблюдателя, разбирали ситуации, которые могут возникнуть на избирательных участках, проводили деловые игры, уделяли время методике предотвращения конфликтов."Общественный контроль на выборах депутатов Государственной Думы в 2021 году имеет очень важное значение, - подчеркнул Борис Шинчук. - Необходимо четко осознавать, что задачей общественного наблюдателя является обеспечение открытости и гласности процесса голосования и подсчета голосов."