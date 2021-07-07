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Воспитанники школы "РиФ" завоевали восемь медалей Кубка России по настольному теннису имени Наталии Мартяшевой

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В Саратове завершились Всероссийские соревнования по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, прошедшие на базе спортивного комплекса «Кристалл». В соревнованиях приняли участие 76 спортсменов из 19 регионов России.

По итогам серий игр в личных соревнованиях «рифовцы» завоевали 5 медалей: 3 золотые и 2 бронзовые.

Так, «золото» - у воспитанников школы «РиФ» Маляк Алиевой, Александра Эсаулова, Артема Яковлева. «Бронза» - у Дианы Захаровой и Нарины Оганесян.

В командном зачете саратовская сборная, в состав которой вошли Маляк Алиева, Нарина Оганисян, Диана Захарова, Сабрина Каримова, Александр Эсаулов, Евгений Чудаков, Данат Исмаилов, Денис Палин, Артем Яковлев, Алексей Саунин, Владислав Васильев, завоевала 3 золотые медали.

Подготовил спортсменов заслуженный тренер России, преподаватель школы «РиФ» Николай Кирпичников.
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