Воспитанники школы "РиФ" завоевали восемь медалей Кубка России по настольному теннису имени Наталии Мартяшевой

просмотров: 160

По итогам серий игр в личных соревнованиях «рифовцы» завоевали 5 медалей: 3 золотые и 2 бронзовые.Так, «золото» - у воспитанников школы «РиФ» Маляк Алиевой, Александра Эсаулова, Артема Яковлева. «Бронза» - у Дианы Захаровой и Нарины Оганесян.В командном зачете саратовская сборная, в состав которой вошли Маляк Алиева, Нарина Оганисян, Диана Захарова, Сабрина Каримова, Александр Эсаулов, Евгений Чудаков, Данат Исмаилов, Денис Палин, Артем Яковлев, Алексей Саунин, Владислав Васильев, завоевала 3 золотые медали.Подготовил спортсменов заслуженный тренер России, преподаватель школы «РиФ» Николай Кирпичников.