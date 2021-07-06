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В Историческом парке - новый историко-экономический квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!»

Новости


Новый игровой проект подготовлен историческим парком «Россия —моя история» к 150-летию Приволжской магистрали для всех любителей настольных игр — и подростков, и взрослых.

Каждый участник сможет «перенестись» более чем на 100 лет назад, где ему поручат строительство большого участка железной дороги. Игроку предстоит закупать ресурсы (рельсы, шпалы, щебень, продовольствие для рабочих и др.), строить мосты через реки, прокладывать путь через засушливую степь, открывать вокзалы в городах и на промежуточных станциях и пр. Игровой площадкой для участников квеста станет стилизованный макет РУЖД с железной дорогой, по которой в финале будет запущен «железнодорожный состав».

Победителем, а именно «Почетным инженером-путейцем», будет назван тот, кто первым доберется до своей конечной станции. Другие участники получат возможность побороться за второе и третье место и получить звание «Коммерции-советника», «Обер-кондуктора» или «Мецената» — в зависимости от «заслуг» во время игры, о чем получат памятный именной сертификат.