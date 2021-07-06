6 июля 2021 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 06 июля
В Общественной палате подвели итоги обучения общественных наблюдателей
16:16 | 06 июля
В Историческом парке - новый историко-экономический квест «РУЖД. Сердечный Привѣтъ съ дороги!»
15:25 | 06 июля
К участию в международной ярмарке приглашаются саратовские компании
14:51 | 06 июля
Две модели видеорегистраторов MiVue i177 и i157 Mio Technology появятся на рынке
14:28 | 06 июля
Одиннадцатиклассница из Энгельса сдала ЕГЭ по истории и английскому языку на 200 баллов
13:29 | 06 июля
Спасатели саратовского пляжа помогли обессилевшему пловцу
12:35 | 06 июля
В Саратове завершились Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Кубок Поволжья»
11:39 | 06 июля
Саратовская областная филармония имени А. Шнитке представляет творческий проект «Десять лет спустя..."
09:58 | 06 июля
Ellen Alexander представляет книгу с мотивирующими историями Get up to the sky
09:00 | 06 июля
В лесах Саратовской области в выходные дни пожаров не зарегистрировано
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Две модели видеорегистраторов MiVue i177 и i157 Mio Technology появятся на рынке

Новости
Две модели видеорегистраторов MiVue i177 и i157 Mio Technology появятся на рынке

Очень скоро на рынке появявились две новые модели видеорегистраторов MiVue i177 и i157 Mio Technology.

Ведущий разработчик и производитель автомобильной электроники анонсировал продуктовую линейку компактных интеллектуальных комбоустройств.

Новые видеорегистраторы обнаруживают на расстоянии до одного километра большинство известных радаров: X, K, Strelka, Robot, Laser, Ultra X, Ultra K и другие. Устройства также способны выдавать более 60 вариантов предупреждений о разных камерах контроля скорости, таких как контроль обочины, камера в спину, контроль ограничения скорости. В числе преимуществ – предоставление детальной информации по контролю ограничения средней скорости на всем отрезке пути. Устройства снабжены GPS-модулем, данные о поездке добавляются в видео. После, используя приложение MiVue Manager, можно посмотреть маршрут движения на Google Maps.

«Моя парковка» – одна из полезных и удобных функций. Используя кнопку «Найти мой автомобиль», владелец может легко и быстро найти свою машину на загруженной стоянке: перед выключением устройство отправляет GPS-координаты в приложение MiVueTM Pro.

Среди новшеств – реализация в новых устройствах MiVue i-серии технологии резервного копирования видео при помощи Wi-Fi, используемой для основной передней камеры и дополнительной, которая чаще всего устанавливается на заднем стекле. Видео копируется прямо в смартфон непосредственно после записи. Она ведется в разрешении 2K (1440p) WQHD, что дает возможность снимать с высокой детализацией объектов в кадре. Угол обзора составляет 135°.

Видеорегистраторы MiVue i177 и i157 устанавливаются на лобовое стекло с помощью ультракомпактного магнитного крепления, обладают большим трехдюймовым сенсорным экраном и интуитивно понятным меню.