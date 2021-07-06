Две модели видеорегистраторов MiVue i177 и i157 Mio Technology появятся на рынке

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Ведущий разработчик и производитель автомобильной электроники анонсировал продуктовую линейку компактных интеллектуальных комбоустройств.Новые видеорегистраторы обнаруживают на расстоянии до одного километра большинство известных радаров: X, K, Strelka, Robot, Laser, Ultra X, Ultra K и другие. Устройства также способны выдавать более 60 вариантов предупреждений о разных камерах контроля скорости, таких как контроль обочины, камера в спину, контроль ограничения скорости. В числе преимуществ – предоставление детальной информации по контролю ограничения средней скорости на всем отрезке пути. Устройства снабжены GPS-модулем, данные о поездке добавляются в видео. После, используя приложение MiVue Manager, можно посмотреть маршрут движения на Google Maps.«Моя парковка» – одна из полезных и удобных функций. Используя кнопку «Найти мой автомобиль», владелец может легко и быстро найти свою машину на загруженной стоянке: перед выключением устройство отправляет GPS-координаты в приложение MiVueTM Pro.Среди новшеств – реализация в новых устройствах MiVue i-серии технологии резервного копирования видео при помощи Wi-Fi, используемой для основной передней камеры и дополнительной, которая чаще всего устанавливается на заднем стекле. Видео копируется прямо в смартфон непосредственно после записи. Она ведется в разрешении 2K (1440p) WQHD, что дает возможность снимать с высокой детализацией объектов в кадре. Угол обзора составляет 135°.Видеорегистраторы MiVue i177 и i157 устанавливаются на лобовое стекло с помощью ультракомпактного магнитного крепления, обладают большим трехдюймовым сенсорным экраном и интуитивно понятным меню.