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К участию в международной ярмарке приглашаются саратовские компании

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Саратовские компании приглашаются к участию в VII Международной торговой ярмарке «Сугд-2021», которая пройдет 23-24 июля в городе Ходженте Республики Таджикистан.

Целью проведения торговой ярмарки является усиление долгосрочных торговых и партнерских связей между бизнес-сообществом Согдийской области с торговыми компаниями, инвесторами и деловыми кругами зарубежных стран через предоставление площадки для демонстрации потенциала, возможностей сотрудничества и передового опыта стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках ярмарки будут проведены инвестиционный и деловой форумы, кроме того, представителями регионов будут проведены отдельные сессии для презентации торгово-экономического потенциала региона.

Контактное лицо от Согдийской области - Хуршед Муродзода, заведующий отделом внешнеэкономических связей исполнительного органа государственной власти Согдийской области (тел.: +992-3422-4-65-76, e-mail: vessugd@gmail.com).

Напомним, содействие выходу региональных компаний на внешние рынки оказывает Центр поддержки экспорта Саратовской области в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».