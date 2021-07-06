Ellen Alexander представляет книгу с мотивирующими историями Get up to the sky

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В ней автор предлагает читателям посмотреть на происходящее под другим углом, научиться принимать сложности судьбы как уроки и даже подарки, не концентрироваться на негативе, учитывать положительный опыт окружающих.Get up to the sky – сборник мотивирующих историй и материалов для вдохновения, адресованный тем, кто попал в непростую ситуацию. Как отмечает Ellen, каждая строчка в нем прожита и прочувствована, наполнена желанием уберечь людей, теряющих почву под ногами, от непоправимых решений.Автор поняла: локдаун дал время для переосмысления происходящего и возможность глубже подумать о жизни, проанализировать поступки и мысли, поставить цели и задачи, что позволяет понять, куда дальше двигаться. Ellen Alexander пересмотрела взгляды на привычные понятия: цели, ценности, успех, удача, общечеловеческие принципы, отношение к взлетам и падениям, проиллюстрировала примерами из своей жизни, когда ей удавалось найти выход из сложнейших положений. В книге подчеркивается: судьбу человека определяет не то, что с ним происходит, а его отношение к происходящему.