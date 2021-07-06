Спасатели саратовского пляжа помогли обессилевшему пловцу

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На вышке, оборудованной средствами связи и наблюдения, дежурит один человек, еще четверо перекрестно патрулируют пляж. Всего на территории работает 10 сертифицированных спасателей, по 5 человек в смене. Они обеспечивают безопасность отдыхающих с 08.00 до 22.00.В день открытия Саратовского пляжа, 4 июля, сотрудники спасательного поста помогли одному из обессилевших купальщиков добраться до берега.Инцидент произошел с юношей, который доплыл до линии буйков, но почувствовал, что теряет силы, и не смог вернуться обратно на берег самостоятельно. При этом он не нарушил правила пользования пляжем и не заплывал за запрещающую линию.Саратовец не запаниковал, а позвал на помощь спасателей, дежуривших на пляже. Те заметили в бинокль подаваемые юношей знаки. Молодому человеку помогли выбраться из воды и доставили на берег на лодке. Угрозы жизни и здоровью купальщика не было, медицинская помощь молодому человеку не понадобилась.