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В Саратове завершились Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Кубок Поволжья»

Новости


Несколько дней в бассейне «Саратов» проходили Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Кубок Поволжья», где спортсмены из разных регионов соревновались за звание сильнейших.

Воспитанники СШОР №11 показали отличный результат, завоевав награды в различных категориях.

Так, за несколько соревновательных дней Михаил Серков занял 2 золотых медали в прыжках с трамплина 3 метра и 1 метр, 3 место в прыжках с вышки среди юношей «Группа Д». Кирилл Табачишин в той же группе занял 3 место в прыжках с трамплина 3 места и 2 место в прыжках с вышки. Анастасия Панкова заняла 1 место в прыжках с трамплина 1 метр и 3 место в прыжках с трамплина 3 метра среди девушек «Группа Д». Софья Мухалене стала второй среди юниорок «Группа В» в пряжках с трамплина 1 метр. Дарья Ляпина в категории «Женщины» завоевала 3 место в прыжках с трамплина 3 метра. Виктория Синцова заняли 3 место в прыжках с трамплина 3 метра среди юниорок «Группа В». Анастасия Новоженина завоевала 2 место в прыжках с вышки среди девушек «Группа С».

В той же группе Лидия Холодельщикова завоевала 3 место. Юлия Макарова заняла 2 место в прыжках с вышки в категории «Женщины». Диана Иванова заняла 3 место в прыжках с трамплина среду девушек «Группа Д».

В заключительный день соревнований в синхронных прыжках Максим Самарин и Степан Савенко заняли 2 место в прыжках с трамплина 1 метр. В прыжках с того же трамплина Дарья Ляпина и Софья Мухалене заняли 1 место, а Анастасия Максимчук и Аритна Бокова заняли 3 место.

В синхронных прыжках с трамплина 3 метра Дарья Ляпина и АлинаМакарова заняли 1 место, а Виктория Синцова и Дарья Бобик заняли 3 место. Подготовили спортсменов тренеры: Любовь Абросимова, Галина Тихонова, Елена Ларина, Александр Столбов, Маргарита Носова, Мария Мащенко, Алексей Лазарев, Андрей Богданов.

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