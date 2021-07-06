Саратовская областная филармония имени А. Шнитке представляет творческий проект «Десять лет спустя..."

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Инициатор и руководитель проекта – заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и главный дирижер Театра хоровой музыки Людмила Лицова.К проекту присоединились ученики и соратники Бориса Григорьевича Тевлина, хоровые коллективы образовательных учреждений и учреждений культуры России – все, кто помнит, чтит и любит Учителя, Наставника и Большого Друга.Фильм-концерт, который будет представлен на канале филармонии в YouTube 12 июля, включает в себя концертные номера, а также воспоминания и юбилейные обращения ко всему хоровому содружеству, которое любил и всячески объединял Борис Григорьевич Тевлин.Название проекта неслучайно – 10 лет назад Маэстро приехал на берега любимой реки в дорогой ему город отметить свое 80-летие. В рамках празднования юбилея Борису Григорьевичу было присвоено звание почетного профессора Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, открыта мемориальная доска в стенах Саратовского областного колледжа искусств, подготовлена фотовыставка о жизни и творческой деятельности Б.Г. Тевлина.К несчастью, этот приезд стал последним.Уроженец Саратова, любивший и боготворивший родной город, Борис Григорьевич находил любую знаковую возможность внести свою лепту в развитие его культуры. Театр хоровой музыка, созданный в 1991 году, обязан ему особым вкладом в творческое становление коллектива.