Одиннадцатиклассница из Энгельса сдала ЕГЭ по истории и английскому языку на 200 баллов

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Он проходил с 31 мая по 2 июля с учетом резервных дней. В сдаче ЕГЭ 2021 года участвовали свыше 11 тысяч человек. Помимо 10,2 тыс. выпускников 11 классов этого года свои знания проверяли еще 924 человека – это выпускники прошлых лет, обучающиеся колледжей и техникумов, выпускники иностранных образовательных организаций.В настоящее время стали известны результаты госэкзамена по иностранным языкам. Напомним, самым популярным для саратовских участников остался английский язык, его сдавали 896 человек. На ЕГЭ по немецкому языку был зарегистрирован 31 участник, по французскому – 4, по китайскому – 2.«Итоги ЕГЭ по иностранным языкам принесли в регион 3 стобалльных результата. Два из них принадлежат выпускникам саратовской гимназии № 3. А Володичева Ксения, выпускница гимназии № 8 Энгельсского района, набрала 200 баллов за ЕГЭ по истории и английскому языку, безошибочно выполнив все задания. Поздравляю выпускников и благодарю педагогов, родителей за безупречное воспитание и обучение», – рассказал и.о. министра образования области Михаил Орлов.Володичева Ксения рассказала, что свою жизнь хочет связать с профессией учителя.«По истории рассчитывала на этот результат, много готовилась. По английскому тоже занималась, но не ожидала 100-процентного успеха, до сих пор не верю. У меня хорошие учителя в гимназии, родители постоянно поддерживали психологически, подбадривали, советовали не переживать, потому что это просто очередной жизненный этап. Планирую поступать в Москву в МГПУ, РГГУ или МГИМО на «зарубежное регионоведение» или «международные отношения». Хочу в будущем стать учителем английского языка», – рассказала выпускница энгельсской гимназии № 8.