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Одиннадцать медалей первенства России по легкой атлетике завоевали воспитанники школы "РиФ"

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На днях (с 30 июня по 2 июля) в Брянске прошло первенство России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Борьбу за медали состязаний в беге, метании клаба, диска и копья, толкании ядра, прыжках в высоту и длину вели более 75 спортсменов из 24 регионов страны.

Саратовскую область на соревнованиях представили воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» из Аткарска, Вольска, Ртищева, Пугачева и Саратова. По итогам соревнований спортсмены пополнили копилку саратовской сборной 11-ю медалями, в числе которых 1 золотая, 6 серебряных и 4 бронзовых.

Так, воспитанница Саратовского отделения «РиФ» Мария Колобова завоевала «серебро» в беге на 100, 200 и 400 метров. Мария установила рекорд России в беге на 400 метров с результатом 1:21.37 (класс Т35). Спортсменка улучшила собственный результат, пробежав дистанции 200 и 400 метров по нормативам мастера спорта России международного класса.

Никита Саломатов (из филиала в Аткарске) стал обладателем «золота» в толкании ядра и «бронзы» в беге на 100 и 200 метров. Воспитанник Аткарского филиала школы Иван Панкратов завоевал «серебро» в толкании ядра.

Четыре медали – у воспитанников Ртищевского филиала Дарьи Жигановой и Андрея Афонина. Дарья взяла «серебро» в толкании ядра, «бронзу» в беге на 100 метров и в прыжках в длину, Андрей стал обладателем серебряной медали в беге на 400 метров.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели «РиФ» Таисия Борисова (Саратовское отделение), Марина Иванова и Екатерина Растегаева из Аткарска, Светлана Компанцева из Ртищевского филиала школы.