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В этом году в Саратове прошло 89 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня»

Новости


В прошедшую субботу, 3 июля, в Саратове прошли очередные ярмарки «выходного дня».

Сельхозтоваропроизводители области приглашались на сельскохозяйственный рынок в пос. Юбилейный, на торговую площадку на пересечении улиц Пензенская и Томская и на «Ярмарку местных производителей» в пос. Елшанка.

К реализации были предложены продукты питания в ассортименте: мясо, молоко и молочные продукты, овощи и картофель, яйцо, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, колбасы и мясные полуфабрикаты, растительное масло, мед и другие продукты питания.

В ходе ярмарочной торговли 3 июля сельхозтоваропроизводителями области было предложено к реализации: 0,6 тонн плодоовощной продукции и картофеля, 6,3 тонны мяса в ассортименте, 6,4 тонны молока и молочной продукции, 12,2 тыс. штук яиц, 0,6 тонн рыбы, 0,9 тонн хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, 2 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов, 0,5 тонны меда и прочая продукция.

Всего с 16 января по 3 июля 2021 года в Саратове проведено 89 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня».