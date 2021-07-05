Саратовский иллюзионист Артем Щукин стал чемпионом Европы

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Российский артист завоевал такую высокую награду на европейском конкурсе впервые в истории иллюзионного жанра страны.В настоящее время Артем Щукин уже начал подготовку к Чемпионату мира по магии, который состоится летом следующего года в Канаде (FISM 2022).