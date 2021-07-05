Саратовский иллюзионист Артем Щукин стал чемпионом Европы
На Европейском чемпионате фокусов (FISM 2021ECM), который сегодня завершился в испанском городе Манреса, представитель известной саратовской династии иллюзионистов Артем Щукин завоевал первую премию и стал чемпионом в одном из самых сложных разделов иллюзионного искусства – манипуляции.
Российский артист завоевал такую высокую награду на европейском конкурсе впервые в истории иллюзионного жанра страны.
В настоящее время Артем Щукин уже начал подготовку к Чемпионату мира по магии, который состоится летом следующего года в Канаде (FISM 2022).