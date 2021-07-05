В Красноармейском районе завершаются ремонтные работы в сельском Доме культуры

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Второй этаж находившегося в плачевном состоянии ДК не эксплуатировался из-за протекающей крыши, на первом этаже в замене нуждались окна, двери и электропроводка. Кроме того, протекающая кровля губительно отразилась на состоянии стен и потолков здания.Из бюджетов всех уровней на восстановление сельского ДК было выделено 5,4 млн рублей. На эти средства удалось заменить мягкую кровлю на покрытие из ПВХ мембран, установить современные стеклопакеты. Сейчас внутри ведутся работы по отделке помещений, и одновременно восстанавливается фасад ДК. В актовом зале будет полностью заменена одежда сцены и появятся свыше ста комфортабельных зрительских кресел.В Нижне-Банновском сельском поселении проживают 423 человека, многие из которых принимают деятельное участие в функционировании десяти клубных формирований на базе местного Дома культуры. Здесь же жители посещают библиотеку, проводят собрания. Ежегодно ДК посещают более шести тысяч сельчан.Завершение капремонта намечено на середину июля. Ожидается, что в отремонтированный ДК будут приезжать с концертными выступлениями артисты и из соседних сел.«Я думаю, он очень будет нужен. Люди ждут его», - сказал глава Красноармейского района Александр Зотов. Глава пообещал, что к окончанию ремонта также будет благоустроена территория вокруг ДК.И.о министра культуры Татьяна Астафьева отметила: «Министерство культуры области продолжает активно участвовать в реализации национального проекта «Культура». С 25 марта введен в работу ДК Покровский, в котором в рамках нацпроекта «Культура» торжественно открылся виртуальный концертный зал. Работы были завершены в срок в полном объеме на сумму 2,5 млн рублей. Также по нацпроекту в настоящее время завершается капитальный ремонт четырех Домов культуры в селах Теликовка Духовницкого района, Генеральское Энгельсского района, Синенькие Саратовского района и Нижняя Банновка Красноармейского района на общую сумму 30,5 млн рублей, ремонтные работы в Детской школе искусств р.п.Татищево и Детской школе искусств №8 г.Саратова - на общую сумму 39,6 млн рублей. Завершение работ по Домам культуры планируется до 1 сентября т.г., по школам – до 1 октября.Работа по реализации нацпроекта «Культура» и федеральных программ ведется в соответствии с дорожной картой, угрозы срыва мероприятий нет».