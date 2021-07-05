Осталось два дня до окончания приёма заявок на участие в фестивале граффити «ФормART»

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В 2021 году ключевая тема для конкурсных работ - «Взгляд в будущее». Отражение потенциала развития страны и новых технологий.Участниками фестиваля могут стать профессиональные стрит-артхудожники и художники-любители, постоянно проживающие на территории Приволжского федерального округа. Возраст участников – от 16 до 35 лет.Фестиваль проходит в несколько этапов. С 1 июня по 7 июля проходит регистрация заявок с эскизами будущих граффити-работ. Далее региональный отбор и выбор экспертами одной работы для нанесения. Выбранная работа наносится на заранее определенный объект городской среды, как правило, это жилые дома, здания учреждений и организаций.Фото- и видеоматериалы готовой работы размещаются на ресурсах фестиваля в интернете и социальных сетях. Финальный этап определяет лучшую работу по мнению экспертов и жителей путем голосования.Победители и призеры окружного этапа получают дипломы, памятные призы и денежные гранты на развитие творчества. В этом году призовой фонд увеличен в 2 раза.До окончания срока подачи заявок остается два дня. Для регистрации необходимо зайти на сайтformartpfo.ru, заполнить профиль, приложить эскиз своей работы. Уже с августа 2021 года победители и призеры фестиваля начнут отрисовывать свои работы на зданиях города.Организаторами фестиваля являются аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», Правительство Кировской области, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.