5 июля 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 05 июля
Одиннадцать медалей первенства России по легкой атлетике завоевали воспитанники школы "РиФ"
16:15 | 05 июля
В этом году в Саратове прошло 89 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня»
15:35 | 05 июля
Саратовский иллюзионист Артем Щукин стал чемпионом Европы
14:50 | 05 июля
В Красноармейском районе завершаются ремонтные работы в сельском Доме культуры
13:48 | 05 июля
Осталось два дня до окончания приёма заявок на участие в фестивале граффити «ФормART»
12:53 | 05 июля
Многофункциональный центр начал предоставлять дополнительно шесть муниципальных услуг
12:00 | 05 июля
Роскультцентр открыл прием заявок на участие в Национальной молодежной Литературной премии для авторов, пишущих на русском языке
10:52 | 05 июля
В Саратове открылся Новый пляж
09:55 | 05 июля
ПФР: Кому положены новые пособия и как их получить?
09:00 | 05 июля
Стали известны сильнейшие бадминтонисты среди представителей СМИ Саратовской области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Многофункциональный центр начал предоставлять дополнительно шесть муниципальных услуг

Новости


Между ГАУСО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и администрацией муниципального образования «Город Саратов» заключено дополнительное соглашение. В перечень муниципальных услуг, предоставление которых должно быть организовано ГАУСО «МФЦ», включены 8 услуг администрации.

В комитете по управлению имуществом города Саратова состоялось обучение специалистов ГАУСО «МФЦ» в рамках организации предоставления 6 муниципальных услуг администрации из 8, предусмотренных дополнительным соглашением, а именно:

1) принятие решения об использовании земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута для размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации;

2) предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах;

3) принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком;

4) выдача разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;

5) установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;

6) заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

В обособленных подразделениях ГАУСО «МФЦ», расположенных в городе Саратове, началось предоставление 6 муниципальных услуг администрации, по которым специалистами ГАУСО «МФЦ» пройдено обучение в комитете по управлению имуществом города Саратова.