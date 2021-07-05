Многофункциональный центр начал предоставлять дополнительно шесть муниципальных услуг

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В комитете по управлению имуществом города Саратова состоялось обучение специалистов ГАУСО «МФЦ» в рамках организации предоставления 6 муниципальных услуг администрации из 8, предусмотренных дополнительным соглашением, а именно:1) принятие решения об использовании земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка и установления сервитута для размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации;2) предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах;3) принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком;4) выдача разрешений на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена;5) установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;6) заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.В обособленных подразделениях ГАУСО «МФЦ», расположенных в городе Саратове, началось предоставление 6 муниципальных услуг администрации, по которым специалистами ГАУСО «МФЦ» пройдено обучение в комитете по управлению имуществом города Саратова.