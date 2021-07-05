Роскультцентр открыл прием заявок на участие в Национальной молодежной Литературной премии для авторов, пишущих на русском языке

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Заявки принимаются по номинациям: «Нонфикшн», «Остросюжетный роман», «Фантастика», «Фэнтези», «Поэзия», «Комиксы», «Детская книга», «Электронная книга» (спецноминация). На соискание премии могут претендовать как неизданные произведения, так и ранее опубликованные работы, в том числе самиздат.Для подачи заявки необходимо:1. Пройти регистрацию на портале АИС «Молодежь России»2. Выбрать в разделе «мероприятия» Национальную премию для молодых авторов, пишущих на русском языке: https://myrosmol.ru/event/675593. Выбрать номинацию и заполнить заявку в соответствии с указанными требованиями4. Опубликовать номинируемое произведение на одном из предлагаемых системой сервисов: ЛитРес, Литмаркет или Яндекс.Диск5. Внести ссылку на работу, опубликованную на одном из указанных сервисов, в анкету участника в личном кабинете на портале АИС «Молодежь России».Заявки принимаются до 23 августа 2021 года.Экспертный совет, в который войдут литераторы, редакторы, издатели, литературные критики, деятели культуры и искусства и опытные педагоги, отберут 35 финалистов (по 5 в каждом направлении). Финалиста в номинации «Электронная книга» партнеры Премии, ЛитРес и Литмаркет, определят из их числа. Имена лауреатов будут названы на церемонии награждения, которая пройдет в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.Призы для победителейПобедители в номинациях «Фантастика», «Фэнтези», «Поэзия», «Остросюжетный роман» смогут пройти бесплатное обучение в «Академии писателей Эксмо». Их работы также будут рассмотрены издательской группой «Эксмо» для возможной публикации.Работы призеров в остальных номинациях будут переданы издательствам-партнерам Литпремии на рассмотрение к печати:«Детская книга» - в издательства «Феникс» и «Вакоша».«Нонфикшн» - в издательство «Питер».«Комиксы» - в издательства «Бумкнига» и «Комильфо».Победитель в спецноминации «Электронная книга» получит рекламное продвижение на портале Литмаркет: рекламный баннер на главной странице портала, пакет таргетированной рекламы, публикации в социальных сетях. А также сможет заключить контракт на издание произведения в издательстве «ЛитРес» с опциями бесплатного изготовления аудиоверсии книги и последующим распространением на сервисах ЛитРес.