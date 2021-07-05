В Саратове открылся Новый пляж

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Директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» Анатолий Похазников доложил о готовности объекта к приему посетителей.Напомним, общественная зона открыта для посетителей с 06.00, сервисные службы - с 08.00.В первый день работы Саратовского пляжа запланирована работа нескольких тематических зон. Подробнее с графиком можно ознакомиться в социальных сетях пляжа ВКонтакте и Инстаграм.