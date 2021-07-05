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В Саратове открылся Новый пляж

Новости
В Саратове открылся Новый пляж

4 июля 2021 года в 6 утра глава города Михаил Исаев в компании первого заместителя Дмитрия Алексеева и депутата Саратовской городской Думы Дмитрия Кудинова принял Саратовский пляж.

Директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Саратова» Анатолий Похазников доложил о готовности объекта к приему посетителей.

- Это самая важная часть в 8-километровой пешеходной зоны, благоустройство которой инициировал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Главная задача города – это обеспечить безопасность, доступные сервисы и условия пляжного отдыха на реке. Мы все для этого сделали, создана муниципальная служба, которая будет обеспечивать работу данной территории, - заявил Михаил Исаев.

Напомним, общественная зона открыта для посетителей с 06.00, сервисные службы - с 08.00.

В первый день работы Саратовского пляжа запланирована работа нескольких тематических зон. Подробнее с графиком можно ознакомиться в социальных сетях пляжа ВКонтакте и Инстаграм.